Жерар Пике: не знаю, стану ли президентом «Барселоны». Всё ещё чувствую себя футболистом

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о минувших выборах президента клуба, на которых победил Жоан Лапорта, руководивший сине-гранатовыми ранее.



«На этих выборах я смог посмотреть на себя в будущем со стороны. Я много знаю о «Барселоне» и хотел посмотреть, как работает этот аспект жизни клуба. Это была достойная битва. Надеюсь, Лапорта выполнит свои обещания. Не знаю, стану ли в будущем президентом «Барселоны»… Я всё ещё чувствую себя футболистом и наслаждаюсь игрой», — приводит слова Пике Marca.



Пике является воспитанником «Барселоны», а за главную команду каталонцев выступает с 2008 года. До этого на протяжении четырёх лет играл за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 34-летний испанец провёл 11 матчей в Примере.

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