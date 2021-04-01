Смородская: возможный уход Чорлуки в «Динамо» — это не предательство. Болельщики поймут

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход защитника Ведрана Чорлуки из московского клуба.
«Чорлука — очень знаковая фигура для «Локомотива». Его уход — большая потеря для клуба. Ведран отыграл там девять лет, причём играл замечательно. Он не только прекрасный умный футболист, отлично читающий игру, но и хороший человек. Что касается замены Чорлуке, то зачем её искать? В команде есть Пабло, он хороший защитник. Мурило? Он мне не очень нравится.
Возможный уход Ведрана в «Динамо» — это не предательство. В футболе трансферы — обычная вещь. Ни о каком предательстве речи нет. Я думаю, болельщики поймут», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.
В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 1 апреля 2021
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