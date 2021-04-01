Микель Артета ответил на вопрос о возможном переходе Серхио Агуэро в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил вклад форварда Серхио Агуэро в прогресс «Манчестер Сити». Аргентинец покинет «горожан» по окончании сезона.
«Все, кто близко знаком с Серхио, скажут одно и то же. Он был одним из главных лиц, которые подняли этот проект. Чтобы начать подобный проект, вам нужны лидеры, квалифицированные игроки, которые будут создавать моменты. Дело не только в том, как Агуэро играет. Дело в его харизме, личности. В «Манчестер Сити» его все любят», — приводит слова Артеты Goal.
На вопрос о том, будет ли «Арсенал» пытаться подписать Серхио, Артета с улыбкой ответил: «Посмотрим, что его ждёт в будущем».
В составе «Манчестер Сити» Агуэро четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.
Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»
- 1 апреля 2021
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