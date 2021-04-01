Отец Холанда и Райола прибыли на переговоры с «Барселоной»

Футбольный агент Мино Райола и Альф-Инге Расдаль Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прибыли в Барселону, чтобы провести переговоры о трансфере с сине-гранатовыми, сообщает Sport.



Ранее дортмундская «Боруссия» определилась с суммой, за которую будет готова расстаться с нападающим Эрлингом Холандом в летнее трансферное окно. Немецкий клуб продаст 20-летнего норвежского футболиста, если получит предложение в размере € 180 млн.



Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (один — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

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