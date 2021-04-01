Казарцев будет обслуживать матч «Сочи» и «Локомотива», Вилков — «Арсенала» и ЦСКА

РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на четвертьфинальных матчах Кубка России.
7 апреля
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.
«Ахмат» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.
8 апреля
«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Арсенал» — ЦСКА: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.
- 1 апреля 2021
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