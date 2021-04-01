«Тяжёлая обстановка и отвратительное судейство». Божович — о вылете «Крыльев» из РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о вылете команды из Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020, по итогам которого он был уволен.
«У меня на протяжении долгого времени было чувство: если проигрываем следующий матч — нас уберут. Я работал, но обстановка была тяжёлая. У нас было несколько странных игр дома. И я, и футболисты испытывали огромное давление, с которым было трудно справиться. Человек, который честно исполняет свою работу, сам прекрасно осознаёт, что результаты не такие, какими должны быть, и необходимо исправить ситуацию. И это внутреннее давление иногда сильнее внешнего. Для нас каждый матч был как финал.
Я ещё в ноябре-декабре предполагал такое развитие событий, когда дома проигрывали «Уфе» и «Уралу». По игре заслуживали победы и очень наивно уступали. Уже тогда было понятно, что ситуация не очень хорошая. Были и другие причины, кроме глупых игровых ошибок, но это не для прессы. Закулисные игры? Закулисные проблемы всегда бывают, но говорить об этом я не хочу.
Я не снимаю с себя вины. В поражениях всегда виноват главный тренер. Но судейство у нас было очень плохое, отвратительное. Я не про Питер говорю — в целом по сезону», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 апреля 2021
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