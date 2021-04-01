Божович: Соболеву полезно иметь перед глазами пример Дзюбы

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался об экс-подопечном нападающем Александре Соболеве, ныне выступающем за «Спартак».
«Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чём, кроме как об игре и голах. Он всё ещё молод и имеет хорошие шансы заиграть в сборной. Главное, что в «Спартаке» он почувствовал уверенность и не хочет останавливаться на достигнутом, это видно.
Да, пока Соболев проигрывает конкуренцию Дзюбе в сборной. В последние три-четыре года Артём — самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт. Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него ещё достаточно времени впереди. Если здоровье не подведёт, Саша ещё долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 апреля 2021
-
16:33
-
16:32
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:13
-
14:58
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:03
-
13:52
-
13:41
-
13:32
-
13:27
-
13:13
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:13
-
12:05
-
11:39
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:07
-
10:55