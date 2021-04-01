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Божович: Соболеву полезно иметь перед глазами пример Дзюбы

Божович: Соболеву полезно иметь перед глазами пример Дзюбы
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался об экс-подопечном нападающем Александре Соболеве, ныне выступающем за «Спартак».

«Соболев всегда был мощным нападающим. А в более классной команде он прибавил в опыте и раскрепостился. В «Спартаке» Соболеву не нужно думать ни о чём, кроме как об игре и голах. Он всё ещё молод и имеет хорошие шансы заиграть в сборной. Главное, что в «Спартаке» он почувствовал уверенность и не хочет останавливаться на достигнутом, это видно.

Да, пока Соболев проигрывает конкуренцию Дзюбе в сборной. В последние три-четыре года Артём — самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт. Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него ещё достаточно времени впереди. Если здоровье не подведёт, Саша ещё долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Дзюбе нужны враги». Куда пропал Миодраг Божович
Первое интервью после отъезда из России прошлым летом.
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