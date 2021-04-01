Рио Фердинанд: Агуэро украл у «МЮ» титул из-под носа, но ненависти к нему у меня нет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал решение нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинуть клуб по окончании сезона. Рио напомнил о знаменитом голе аргентинца в матче с «Куинз Парк Рейнджерс», который принёс «горожанам» титул в 2012 году. Агуэро отличился в добавленное время. Если бы «Манчестер Сити» не выиграл тот матч, то чемпионом стал бы «Манчестер Юнайтед».
«Агуэро! Это имя, этот гол, этот момент всё ещё поражают меня, когда я меньше всего этого жду. Наши враги украли титул из наших рук. Мы были абсолютно разбиты, весь сезон уничтожен на последних секундах заключительной игры. Но несмотря на то, что я ненавидел этот результат, никакой ненависти к Серхио за тот момент у меня не было.
Соперничество можно отложить на секунду. Серхио Агуэро — один из лучших нападающих в истории АПЛ, без сомнений. Он украл у нас титул из-под носа, но я его уважаю. Удачи в будущем", — в частности, написал Фердинанд в своём «инстаграме».
Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»
- 1 апреля 2021
-
14:58
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:03
-
13:52
-
13:41
-
13:32
-
13:27
-
13:13
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:13
-
12:05
-
11:39
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:45
-
10:39
-
10:14
-
10:13
-
09:49
-
09:41
-
09:38
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:40