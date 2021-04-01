Сборная России в июне сыграет с Болгарией
Сборная Россия по футболу 5 июня проведёт товарищеский матч с командой Болгарии. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Такой матч действительно планируется. Скорее всего, команды сыграют на «ВТБ Арене», – добавил один из собеседников.
Напомним, летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
В минувший цикл международных матчей сборная России провела три встречи в отборе чемпионата мира — 2022. Национальная команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2).
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