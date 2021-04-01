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Пауло Дибала и ещё два футболиста «Ювентуса» устроили вечеринку на 20 человек. Их накажут

Пауло Дибала и ещё два футболиста «Ювентуса» устроили вечеринку на 20 человек. Их накажут
Футбол / Италия 0
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Футболисты туринского «Ювентуса» попали в скандал в связи с нарушением антикоронавирусного протокола.

Как сообщает La Stampa, поздно вечером накануне, 31 марта, полицейские прибыли к дому полузащитника «бьянконери» Уэстона Маккенни. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка. Правоохранители на протяжении часа не могли попасть внутрь, после чего их всё же впустили. В доме находились 20 человек, среди которых, помимо хозяина, также были его партнёры по команде — полузащитник Артур Рамос и нападающий Пауло Дибала.

По информации источника, «Ювентус» накажет всех троих футболистов. Какими именно будут санкции, пока неизвестно.

Туринская команда, набрав 55 очков в 27 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Милану» (59) и «Интеру» (65).

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