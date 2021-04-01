Фактическая вместимость «Ростов Арены» увеличена до 75% перед матчем со «Спартаком»

Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» увеличена до 75%, сообщает пресс-служба «Ростова».



В Ростовской области со 2 апреля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Согласно документу, заполняемость официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах увеличена до 75%. Это означает, что стадион может быть заполнен до этого показателя уже на матче со «Спартаком».



«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на три очка.



Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» состоится 4 апреля. Старт встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на поле «Ростов Арены» в городе Ростов-на-Дону.

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