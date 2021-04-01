Фактическая вместимость «Ростов Арены» увеличена до 75% перед матчем со «Спартаком»

Фактическая вместимость стадиона «Ростов Арена» увеличена до 75%, сообщает пресс-служба «Ростова».
В Ростовской области со 2 апреля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Согласно документу, заполняемость официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах увеличена до 75%. Это означает, что стадион может быть заполнен до этого показателя уже на матче со «Спартаком».
«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на три очка.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» состоится 4 апреля. Старт встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на поле «Ростов Арены» в городе Ростов-на-Дону.
- 1 апреля 2021
-
16:33
-
16:32
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:13
-
14:58
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:03
-
13:52
-
13:41
-
13:32
-
13:27
-
13:13
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:13
-
12:05
-
11:39
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:15
-
11:07
-
10:55