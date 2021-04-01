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Иркутский «Зенит» прекратил существование

Иркутский «Зенит» прекратил существование
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Иркутский «Зенит» объявил о прекращении существования клуба.

«Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а чёрная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил своё существование. Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ. Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Ещё одна команда на кладбище иркутского футбола...» — написал представитель пресс-службы «Зенита» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее проблемы клуба поднимал Евгений Савин. Он сделал выпуск на YouTube-канале «КраСава», в котором рассказал о задолженностях перед игроками.

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