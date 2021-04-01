Леонардо Бонуччи заразился коронавирусом
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба туринского клуба.
33-летний футболист вернулся из расположения сборной Италии и прошёл проверку на наличие инфекции, по итогам которой его тест дал положительный результат. В настоящее время Леонардо находится дома на самоизоляции.
Ранее жена Бонуччи, которой до этого диагностировали COVID-19, выразила недовольство коронавирусными ограничениями.
3 апреля «Ювентусу» предстоит сыграть с «Торино». Матч 29-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Бьянконери», набрав 55 очков в 27 турах, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, уступая «Милану» (59) и «Интеру» (65).
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