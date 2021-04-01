Юсупов: со Слуцким живём в Москве в одном доме. Он по-дружески звал меня в «Витесс»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о дружбе с Леонидом Слуцким и ответил на вопрос, почему не перешёл в «Витесс», который возглавлял Слуцкий.

«Почему не пошёл? Я тогда вернулся из аренды в «Зенит», поехал на сбор. Но Семак дал мне понять, что я не нужен команде. Звонил Карпин и звал в «Ростов». В это же время позвонил Слуцкий. Но я не решился поехать в Нидерланды. Сказал ему: «У меня худо-бедно здесь друзья, всё знакомое». А он ответил: «Так и будешь худо-бедно».

Мы со Слуцким неплохо общаемся, в Москве живём в одном доме. Он по-дружески звал меня, но я сказал ему, что с удовольствием перейду к нему, если он в России кого-нибудь возглавит. Тем более у меня на принятие решения было всего пять дней. Если был бы хотя бы месяц, может быть, согласился бы.

Перешёл бы в «Рубин» к Слуцкому? Не знаю, хотелось бы остаться в «Сочи». Меня здесь всё устраивает, тут невероятно комфортно. Но к Слуцкому я с большим уважением отношусь. Мы часто пересекаемся. Особенно когда был карантин», – цитирует Юсупова Sport24.

В текущем сезоне Артур Юсупов провёл 16 матчей и забил пять мячей. После 23 туров «Сочи» с 40 очками делит 3-5 места с «Локомотивом» и ЦСКА.