Юсупов: в «Зените» я играл во многом из-за лимита на легионеров, отменять его нельзя

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос, что в «Зените» он играл из-за лимита.
«При Боаше это было близко к правде — я действительно играл во многом из-за лимита: иначе там нереально было пробиться. Когда в команде Хави Гарсия, Витсель и Данни, невозможно играть без лимита. Тогда в Лиге чемпионов у нас было пять побед, только шестой матч проиграли. В итоге я сыграл около 30 игр в первом сезоне — там и Лига чемпионов была, и Кубок. А хейтерам скажу вот что. Заметил закономерность: дилетанты к моей игре всегда относятся плохо, но почему-то тренеры всегда меня ставят и партнеры по команде обо мне хорошего мнения.
Почему так? Потому что эти комментаторы мою игру не видят. Сейчас я забиваю пять голов, и не совсем футбольные люди обращают внимание только на них. Когда делаешь большой объем работы, отборы, подборы — этого не замечают. У меня очень много предголевых пасов, но все видят только последнее. Поэтому для них сейчас у меня отличный сезон, я в порядке. Хотя, допустим, при Черчесове я был на пять голов сильнее, чем сейчас.
Отношение к лимиту? Когда он был «7+4», русским трудно было играть, особенно молодым. Нужен какой-то баланс. Но отменять его нельзя», — цитирует Юсупова Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артур Юсупов провёл 16 матчей и забил пять мячей. После 23 туров РПЛ «Сочи» с 40 очками делит 3-5 места с «Локомотивом» и ЦСКА. Лидирует в чемпионате «Зенит», у которого 48 очков, на второй строчке — «Спартак» (44).
- 1 апреля 2021
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