Де Врей сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к «Интеру»

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся в состав команды, сообщает CalcioMercato.



Напомним, что в середине марта в «Интере» произошла вспышка COVID-19, клуб приостановил тренировки, а матч с «Сассуоло» был перенесён.



Среди заболевших помимо Стефана де Врея были вратарь Самир Ханданович, защитник Данило Д’Амброзио, а также полузащитник Матиас Весино.

Ранее отрицательные тесты уже сдали Ханданович и Весино.

В ближайшем матче чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Болоньей» 3 апреля в 21:45 мск. После 27 встреч подопечные Антонио Конте лидируют в таблице Серии А с 65 очками. Ближайший преследователь – «Милан», у которого 59 очков в 28 матчах.