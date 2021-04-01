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Де Врей сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к «Интеру»

Де Врей сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к «Интеру»
Футбол / Италия 0

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся в состав команды, сообщает CalcioMercato.

Напомним, что в середине марта в «Интере» произошла вспышка COVID-19, клуб приостановил тренировки, а матч с «Сассуоло» был перенесён.

Среди заболевших помимо Стефана де Врея были вратарь Самир Ханданович, защитник Данило Д’Амброзио, а также полузащитник Матиас Весино.

Ранее отрицательные тесты уже сдали Ханданович и Весино.

В ближайшем матче чемпионата Италии «Интер» в гостях встретится с «Болоньей» 3 апреля в 21:45 мск. После 27 встреч подопечные Антонио Конте лидируют в таблице Серии А с 65 очками. Ближайший преследователь – «Милан», у которого 59 очков в 28 матчах.

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