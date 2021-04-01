Умер капитан «Йовил Тауна». Футболисту было 32 года
Вчера, 31 марта, центральный защитник и капитан «Йовил Тауна» из Национальной лиги Англии Ли Коллинз скончался в возрасте 32 лет. Об этом информирует пресс-служба британского клуба, не уточняя при этом причину смерти футболиста.
«Мы просим каждого уважать частную жизнь семьи в данный момент. Клуб пока не будет давать никаких комментариев», — написала пресс-служба «Йовил Тауна» в «Инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Коллинз провёл за «Йовил Таун» восемь матчей в пятом по значимости английском дивизионе.
Коллинз является выходцем футбольной школы «Вулверхэмптона», но за основную команду «волков» он не провёл ни одного матча. Он выступал в составе «Порт Вейл», «Нортгемптон Таун», «Мэнсфилд Таун», «Форест Грин Роверс», «Шрусбери Таун», «Барнсли».
Рекомендуем вам
- 1 апреля 2021
-
19:39
-
19:29
-
19:20
-
19:10
-
18:46
-
18:32
-
18:27
-
18:17
-
18:12
-
17:46
-
17:39
-
17:02
-
16:56
-
16:51
-
16:33
-
16:32
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:34
-
15:30
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:13
-
14:58
-
14:54
-
14:35
-
14:31
-
14:03
-
13:52
-
13:41
-
13:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам