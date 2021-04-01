Умер капитан «Йовил Тауна». Футболисту было 32 года

Вчера, 31 марта, центральный защитник и капитан «Йовил Тауна» из Национальной лиги Англии Ли Коллинз скончался в возрасте 32 лет. Об этом информирует пресс-служба британского клуба, не уточняя при этом причину смерти футболиста.

«Мы просим каждого уважать частную жизнь семьи в данный момент. Клуб пока не будет давать никаких комментариев», — написала пресс-служба «Йовил Тауна» в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Коллинз провёл за «Йовил Таун» восемь матчей в пятом по значимости английском дивизионе.

Коллинз является выходцем футбольной школы «Вулверхэмптона», но за основную команду «волков» он не провёл ни одного матча. Он выступал в составе «Порт Вейл», «Нортгемптон Таун», «Мэнсфилд Таун», «Форест Грин Роверс», «Шрусбери Таун», «Барнсли».