Тренер сборной Испании Луис Энрике застрял в лифте и пропустил начало матча с Косово

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пропустил первые минуты матча отборочного этапа чемпионата мира – 2022 против Косово из-за того, что застрял в лифте, сообщает издание ESPN.

По информации источника, Луис Энрике и несколько его помощников на час застряли в лифте в отеле, где проживала команда. Автобус с игроками отправился на матч без тренерского штаба, а Энрике и его помощники прибыли на игру на автомобиле.

Этот инцидент не повлиял на игру испанцев. Подопечные Энрике обыграли сборную Косово со счётом 3:1. В первом тайме отличились Даниэль Ольмо и Ферран Торрес, во втором – Жерар Морено.

Сборная Испании выступает в группе B отборочного этапа чемпионата мира – 2022. Соперники – Швеция, Греция, Грузия и Косово.