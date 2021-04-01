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Переводчик «Спартака»: Промес — вспышка позитивной энергии, он изменил атмосферу в клубе

Переводчик «Спартака»: Промес — вспышка позитивной энергии, он изменил атмосферу в клубе
Футбол / РПЛ 0

Переводчик московского «Спартака» Дмитрий Крайтор рассказал о роли Квинси Промеса в раздевалке красно-белых и о лингвистических способностях футболиста.

«Во-первых, Промес говорит по-русски — может, например, строить фразы. Во-вторых, его слова команде зачастую переводить и не надо — многие в какой-то степени владеют английским языком.

Квинси очень классный — он пришёл, и атмосфера стала другой. Он один из тех, кто становится душой коллектива. Когда мы находимся в нашей комнатке рядом с раздевалкой, то регулярно слышим его характерный голос с хрипотцой. Он что-то рассказывает, а потом пауза — и все вокруг заливаются смехом. Таких людей и футболистов много не бывает. Квинси — это вспышка позитивной энергии», — приводит слова Крайтора «Матч ТВ».

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