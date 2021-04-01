Горан Пандев – о победе над сборной Германии: в футболе иногда случаются чудеса

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев после матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Германии назвал победу – удачей.

«В футболе иногда случаются чудеса. Смелых сопровождает счастье. Наша команда заслуживает гораздо большего уважения за труд и отдачу», – написал Пандев в «Инстаграме».

Напомним, что сборная Северной Македонии обыграла немцев со счётом 2:1, а Пандев забил один из голов команды.

Северная Македония и Германия выступают в группе J отборочного этапа чемпионата мира – 2022 со сборными Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна. После трёх туров Армения лидирует в таблице с девятью очками, македонцы и немцы набрали по шесть баллов, но выше располагается Северная Македония из-за дополнительных показателей.