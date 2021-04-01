«МЮ», «Лестер», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» поборются за защитника «Арсенала»

Правый защитник «Вест Бромвич Альбион» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, принадлежащий лондонскому «Арсеналу», хочет уйти из стана «канониров» на постоянной основе.



Как сообщает The Telegraph, 23-летний англичанин не видит стремления главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты чаще выпускать его на поле и в связи с этим готов сменить команду уже ближайшим летом. Оставаться в «Вест Бромвиче» Эйнсли не собирается, так как, скорее всего, «дрозды» покинут АПЛ по итогам нынешнего сезона.



По информации источника, в услугах Мэйтленд-Найлса заинтересованы «Вулверхэмптон», «Лестер», «Саутгемптон», а также «Манчестер Юнайтед», намеревающийся усилить конкуренцию на позиции правого защитника.



В нынешнем сезоне АПЛ Эйнсли Мэйтленд-Найлс провёл 18 матчей (11 в составе «Арсенала» и 7 в «Вест Бромвиче»), не отметившись результативными действиями.

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