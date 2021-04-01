Райола и отец Холанда завтра, 2 апреля, прилетят в Лондон на переговоры с 4 клубами АПЛ

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, и отец футболиста Альф-Инге Холанд завтра, 2 апреля, отправятся в Великобританию на переговоры с клубами АПЛ.
Как сообщает Mundo Deportivo, завтра агент и отец футболиста будут в Лондоне, где за один день должны провести встречи с представителями «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Райола и Холанд-старший сегодня, 1 апреля, прилетели в Барселону, где провели переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, а через несколько часов отправились в Мадрид на встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Сообщается, что «шмели» продадут 20-летнего норвежского футболиста только в том случае, если получат предложение в размере не менее € 180 млн.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (один — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
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