Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал скандал с отчислением трёх футболистов из состава сборной Уэльса. Одним из отчисленных игроков был хавбек «павлинов» Тайлер Робертс.



«Любой игрок, который не придерживается принятых правил, совершает ошибку. А ошибки всегда имеют последствия. Некоторые из них могут быть положительными, помогая вам в будущем не повторять одни и те же ошибки снова и снова. Но бывают такие ошибки, за которые вы должны понести наказание.



Тайлер Роберс — игрок, которому ещё не хватает опыта. Этот факт поможет вам понять некоторые его действия. Наверняка этот случай поможет ему в будущем не совершать ошибок, которые имеют за собой не самые приятные последствия», — приводит слова Бьельсы Sky Sports.



В преддверии отборочного матча чемпионата мира — 2022 трое футболистов сборной Уэльса были пойманы на несоблюдении комендантского часа, когда, нарушив протокол, установленный Футбольной ассоциацией Уэльса, покинули свои спальни после отбоя. Тренерский штаб валлийцев посчитал нарушение комендантского часа достаточно серьёзным и отправил футболистов по своим клубам.



В нынешнем сезоне АПЛ Тайлер Робертс провёл 18 матчей и отдал две результативные передачи. Ближайший матч «Лидс Юнайтед» проведёт в субботу, 3 апреля. Во встрече 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «павлины» дома примут «Шеффилд Юнайтед». Начало матча — в 17:00 мск.

Три футболиста сборной Уэльса отчислены из расположения национальной команды