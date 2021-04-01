Лукас Торрейра: больше не хочу играть в Европе. Умираю от желания играть за «Боку Хуниорс»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, находящийся в аренде в «Атлетико Мадрид», может вернуться в Южную Америку.
«Я пытаюсь понять ситуацию. Трудно смириться с этим, но со временем мы привыкнем жить с этой болью. Моей матери было 53 года, и она умерла от коронавируса. В Фрей-Бентосе (родном городе Торрейры) произошла вспышка COVID-19. Мама 11 дней боролась за жизнь, но в понедельник утром я получил худшие новости.
Я попросил у „Атлетико“ отпуск. Диего Симеоне всё понял, и клуб предоставил мне неделю отдыха, но я попросил остаться ещё немного. В воскресенье я, вероятно, вернусь в Мадрид. Я должен исполнить свой долг, а жизнь должна продолжаться. „Атлетико“ был очень добр ко мне, и это очень важно.
Я всегда говорил, что хочу играть за „Боку Хуниорс“. Я умираю от желания играть за „Боку“ и всегда буду это говорить. В ту ночь, когда умерла моя мать, одним из первых, кто услышал эту новость, был мой агент. Я больше не хочу играть в Европе, я хочу играть за „генуэзцев“.
Я хочу быть ближе к своему дому, к своей семье. У меня контракт с „Арсеналом“, и я нахожусь на правах годичной аренды в „Атлетико“, но я хочу перейти именно в „Боку Хуниорс“. Надеюсь, клубы смогут договориться. Я просто хочу играть за „Боку“. Я принял решение. Я сделаю это для моего отца. Он попросил меня, и я сделаю это», — приводит слова Торрейры Goal.com.
Лукас Торрейра перешёл в «Арсенал» летом 2018 года «Сампдории», в составе которого впоследствии завоевал Кубок Англии. Сумма трансфера составила € 30 млн. Его контракт с «канонирами» действует до 30 июня 2023 года, однако у «Атлетико Мадрид» по условиям арендного соглашения есть право выкупа 25-летнего уругвайца. Портал Transfermarkt оценивает Торрейру в € 22 млн.
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