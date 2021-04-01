Защитник «Уфы» Плиев: хотелось бы, чтобы больше игроков «Уфы» уезжали в сборные

Защитник «Уфы» Константин Плиев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Динамо» – хорошая команда, новый главный тренер поставил организованную игру с очень быстрой атакой. Молодёжь быстро контратакует, у них есть индивидуальные игроки, которые сами могут решать эпизоды. Мы тщательно подготовились к «Динамо». После выезда в Москву у нас будет ещё два матча за неделю, но команда хорошо готова физически.
Влияет ли на тренировочный процесс отъезд в сборную партнёров по обороне? Не могу сказать, что это мешает. Но к ним привыкаешь и знаешь, чего от них ожидать. У нас есть и другие партнёры по команде, которые каждый день работают, как и все мы. Я только рад за Йокича и Табидзе, хотелось бы, чтобы побольше игроков из «Уфы» уезжали в сборные», – цитирует Плиева официальный сайт «Уфы».
Напомним, что в 24-м туре РПЛ «Динамо» и «Уфа» сыграют в Москве 3 апреля. Начало матча в 19:00 мск.
- 1 апреля 2021
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