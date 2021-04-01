Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дуван Сапата: в детстве я болел за «Арсенал». Может быть, когда-нибудь я окажусь в АПЛ

Дуван Сапата: в детстве я болел за «Арсенал». Может быть, когда-нибудь я окажусь в АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Аталанты» и сборной Колумбии Дуван Сапата рассказал о любимом клубе английской Премьер-лиги.

«Могу ли я в будущем оказаться в английской Премьер-лиге? В футболе никогда не говори „никогда“.

Когда я был ребенком, я всегда смотрел АПЛ. Я с самого детства был фанатом лондонского „Арсенала“! Каждую неделю я вставала пораньше, чтобы посмотреть их матчи в прямом эфире (разница во времени между Колумбией и Великобританией составляет 6 часов. – Прим. «Чемпионата»).

Я был влюблен в „Арсенал“, когда за него выступал Тьерри Анри. В Колумбии мы любим английскую Премьер-лигу. Кто знает, может быть, когда-нибудь я смогу поиграть там», — приводит слова Сапаты La Gazzetta dello Sport.

Дуван Сапата с лета 2018 года выступает за «Аталанту». Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в € 38 млн. Сегодня, 1 апреля, у Сапаты день рождения.

Ибрагимович — Сапате: я забил больше голов, чем ты провёл матчей за всю карьеру
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021