Дуван Сапата: в детстве я болел за «Арсенал». Может быть, когда-нибудь я окажусь в АПЛ

Нападающий «Аталанты» и сборной Колумбии Дуван Сапата рассказал о любимом клубе английской Премьер-лиги.
«Могу ли я в будущем оказаться в английской Премьер-лиге? В футболе никогда не говори „никогда“.
Когда я был ребенком, я всегда смотрел АПЛ. Я с самого детства был фанатом лондонского „Арсенала“! Каждую неделю я вставала пораньше, чтобы посмотреть их матчи в прямом эфире (разница во времени между Колумбией и Великобританией составляет 6 часов. – Прим. «Чемпионата»).
Я был влюблен в „Арсенал“, когда за него выступал Тьерри Анри. В Колумбии мы любим английскую Премьер-лигу. Кто знает, может быть, когда-нибудь я смогу поиграть там», — приводит слова Сапаты La Gazzetta dello Sport.
Дуван Сапата с лета 2018 года выступает за «Аталанту». Его контракт с бергамасками действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в € 38 млн. Сегодня, 1 апреля, у Сапаты день рождения.
- 1 апреля 2021
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