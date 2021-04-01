Джон Барнс: в нынешнем сезоне лучший игрок «Ливерпуля» — это Фабиньо

Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джон Барнс назвал лучшего по его мнению футболиста мерсисайдцев в нынешнем сезоне.
«Единственный игрок, который произвёл на меня неизгладимое впечатление в этом сезоне, — это Фабиньо. Из-за травм центральных защитников он был поставлен в непривычную для себя позицию, но довольно хорошо играл на протяжении всего сезона.
Невооружённым взглядом можно увидеть влияние, которое он оказывает на команду, когда возвращается в центр поля. Фабиньо был самым стабильным игроком «Ливерпуля» в этом сезоне», — приводит слова Барнса Goal.com.
В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний бразильский опорный полузащитник провёл 21 матч, часто выходя на позиции центрального защитника из-за обилия травм в «Ливерпуле» у игроков этой позиции (Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип).
57-летний Барнс выступал за мерсисайдцев на позиции полузащитника с 1987 по 1997 год. В составе красных он провёл 407 матчей, в которых забил 108 голов.
- 1 апреля 2021
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