Андрей Аршавин принял участие в первоапрельском пранке на «Зенит-ТВ»

Футбольный клуб «Зенит» выложил на YouTube-канале первоапрельский пранк, в котором поучаствовал экс-футболист петербуржцев, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола «Газпром»-Академии Андрей Аршавин.

В кабинете Аршавина установили несколько скрытых камер и по очереди вызывали сотрудников на беседу с экс-футболистом. Со своим заместителем директор звонил Дэвиду Бэкхэму, с управляющим столовой обсуждал меню с тараканами, воспитанника академии отправил на полгода в Нигерию, а с пресс-атташе обсудил детали для фильма.

Напомним, что в нынешнюю должность Андрей Аршавин вступил в августе 2020-го. Ранее футболист выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе петербуржцев Аршавин провёл 374 матча и забил 78 мячей.