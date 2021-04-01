Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Характер поможет ему в работе». Тренер «Локомотива» Николич — о назначении Олича в ЦСКА

«Характер поможет ему в работе». Тренер «Локомотива» Николич — о назначении Олича в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу назначения на должность наставника ЦСКА Ивицы Олича.

«Олич? Я буду слишком субъективен, так как очень хорошо к нему отношусь. В Москве мы обязательно встретимся с Ивицей. Я желаю ему всего наилучшего, характер поможет ему в работе. Тем более, факт того, что он выступал ранее в ЦСКА, играет большую роль»,— цитирует Николича Germanijak.

23 марта ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Специалист покинул тренерский штаб национальной команды Хорватии, в котором занимал должность ассистента.

Ивица выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол.

«С разницей в 16 лет». Акинфеев опубликовал совместные фото с Оличем «тогда и сейчас»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021