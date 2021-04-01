«Характер поможет ему в работе». Тренер «Локомотива» Николич — о назначении Олича в ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу назначения на должность наставника ЦСКА Ивицы Олича.
«Олич? Я буду слишком субъективен, так как очень хорошо к нему отношусь. В Москве мы обязательно встретимся с Ивицей. Я желаю ему всего наилучшего, характер поможет ему в работе. Тем более, факт того, что он выступал ранее в ЦСКА, играет большую роль»,— цитирует Николича Germanijak.
23 марта ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Специалист покинул тренерский штаб национальной команды Хорватии, в котором занимал должность ассистента.
Ивица выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол.
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