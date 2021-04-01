«ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 120-150 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По информации источника клуб не удовлетворён желанием Мбаппе принять решение о продолжении карьеры после Евро-2020.

Как сообщает источник, «ПСЖ» не будет рисковать и примет решение не позднее окончания лета, чтобы не отдать футболиста бесплатно по истечении контракта. Сообщается, что клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Ранее парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн.

Ранее Мбаппе заявлял, что недоволен повышенным вниманием к себе во Франции.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провёл 25 матчей и забил 20 мячей. После 30 туров «ПСЖ» с 63 очками делит первое-второе места с «Лиллем».