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Экс-игрок «Интера» оказал сопротивление полиции после того, как избил отца. Видео

Экс-игрок «Интера» оказал сопротивление полиции после того, как избил отца. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Экс-полузащитник «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин, ныне выступающий за колумбийский «Мильонариос», был задержан полицией после нападения на членов своей семьи.

Колумбийские СМИ сообщают, что 34-летний футболист, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на родственников. В ходе конфликта Гуарин избил собственного отца. Один из членов семьи вызвал полицию.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия. При задержании Гуарин оказывал сопротивление и рвался продолжать потасовку. Одежда футболиста была обильно запачкана кровью. Факт сильного алкогольного опьянения в подтверждении не нуждается, о чём свидетельствует видеозапись от BluRadio Colambia.

Видео задержания экс-футболиста «Интера» Гуарина

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