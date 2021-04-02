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Орлов: объятия Джикии и Фернандеса войдут в Книгу рекордов Гиннесcа

Орлов: объятия Джикии и Фернандеса войдут в Книгу рекордов Гиннесcа
Футбол / Сборная России 0
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Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу комичного эпизода с участием защитников сборной России Марио Фернандеса и Георгия Джикии в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2). Во время подачи с углового, после которой был забит гол, российские защитники держали друг друга.

«Мне кажется, история с этой нашей парочкой защитников, которые обнялись и боролись за мяч, войдёт в Книгу рекордов Гиннесcа. Такое увидеть! Бегут навстречу, друг друга не видят. Понятно, что Джикия бежал на мяч, а Фернандес бежал встречать игрока. Такие вот недоразумения. Это говорит о неуверенности в своих силах. Подобные ситуации появляются только тогда, когда игрок как бы в шорах, то есть не ощущает ситуацию, не видит поле. Это минус наших защитников», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Джикия и Марио Фернандес держали друг друга в моменте с голом словаков. Фото
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