Орлов: объятия Джикии и Фернандеса войдут в Книгу рекордов Гиннесcа

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу комичного эпизода с участием защитников сборной России Марио Фернандеса и Георгия Джикии в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2). Во время подачи с углового, после которой был забит гол, российские защитники держали друг друга.
«Мне кажется, история с этой нашей парочкой защитников, которые обнялись и боролись за мяч, войдёт в Книгу рекордов Гиннесcа. Такое увидеть! Бегут навстречу, друг друга не видят. Понятно, что Джикия бежал на мяч, а Фернандес бежал встречать игрока. Такие вот недоразумения. Это говорит о неуверенности в своих силах. Подобные ситуации появляются только тогда, когда игрок как бы в шорах, то есть не ощущает ситуацию, не видит поле. Это минус наших защитников», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 2 апреля 2021
-
01:34
-
01:07
-
01:07
-
00:40
-
00:34
-
00:31
- 1 апреля 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:46
-
23:25
-
23:16
-
23:05
-
22:49
-
22:26
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:40
-
21:30
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:45
-
20:36
-
20:33
-
20:21
-
20:15
-
19:39
-
19:29
-
19:20
-
19:10
-
18:46