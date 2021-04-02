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Источник: ряд клубов хочет перехватить Вейналдума у «Барселоны»

Источник: ряд клубов хочет перехватить Вейналдума у «Барселоны»
Футбол / Англия 0

Футбольные клубы «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Интер» и «Ювентус» намерены вступить в борьбу за голландского полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, сообщает Marca.

Напомним, ранее говорилось, что ливерпульский полузащитник подписал предварительно соглашение с каталонцами и стал первым приобретением после возвращения Жоана Лапорты на пост директора «Барселоны».

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

После 29 туров «Ливерпуль» с 46 очками занимает седьмое место. В следующем матче подопечные Юргена Клоппа сыграют в гостях с «Арсеналом» 3 апреля.

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