Источник: ряд клубов хочет перехватить Вейналдума у «Барселоны»
Футбольные клубы «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Интер» и «Ювентус» намерены вступить в борьбу за голландского полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, сообщает Marca.
Напомним, ранее говорилось, что ливерпульский полузащитник подписал предварительно соглашение с каталонцами и стал первым приобретением после возвращения Жоана Лапорты на пост директора «Барселоны».
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
После 29 туров «Ливерпуль» с 46 очками занимает седьмое место. В следующем матче подопечные Юргена Клоппа сыграют в гостях с «Арсеналом» 3 апреля.
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