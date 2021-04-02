Маурицио Сарри — главный претендент на пост наставника «Ромы»
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри ближайшим летом может возглавить римскую «Рому». 62-летний специалист считается главным претендентом на пост наставника «волков», сообщает Calciomercato.
Агент Сарри уже провёл две встречи с руководством «Ромы», которое готовится к потенциальной отставке Паулу Фонсеки. На должность главного тренера «волки» также рассматривают кандидатуру Массимилиано Аллегри.
По данным источника, ради перехода в «Рому» Сарри отклонил предложения от «Фиорентины» и двух клубов из других европейских чемпионатов.
Возможность возвращения Маурицио Сарри также рассматривает «Наполи». Специалистом интересовался и «Марсель», но итальянец отказался от переезда во Францию.
Маурицио Сарри близок к заключению контракта с «Фенербахче»
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