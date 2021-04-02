Штрафы за стычку Ибрагимовича с Лукаку будут направлены на благотворительность

«Милан» и «Интер» объявили, что штрафы, которым будут подвергнуты Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку за стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии, будут направлены в благотворительный фонд. Об этом информирует Football Italia.
Сумма наложенных на футболистов штрафов пока не разглашается, поскольку они находятся в процессе согласования с Федерацией футбола Италии.
Напомним, что в концовке первого тайма той самой встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке. По итогам расследования обоим было предъявлено обвинение в неспортивном поведении, а игроки получили по матчу дисквалификации.
Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Фарада Мошири в 2018 году, когда, говоря о переходе бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти «Челси» и это было «что-то связанное с вуду». Сам Лукаку отрицал это.
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