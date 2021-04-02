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Фелипе Мело: всегда буду «интеристой», хоть и играл за «Ювентус»

Фелипе Мело: всегда буду «интеристой», хоть и играл за «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Интера» Фелипе Мело, в настоящее время выступающий за «Палмейрас», похвалил миланскую команду за выступление в нынешнем сезоне.

«Интер» ещё не выиграл скудетто, но близок к этому. У мистера Конте отличная команда, в которой есть потрясающие футболисты. Я горжусь тем, что делает «Интер». Хоть я и играл за «Ювентус», я есть и всегда буду «интеристой», — приводит слова Мело Tuttomercatoweb.

«Интер», набрав 65 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В зоне Лиги чемпионов также находятся «Милан» (59), «Ювентус» и «Аталанта» (у обеих команд по 55 очков).

Фелипе Мело защищал цвета «Ювентуса» с 2009 по 2011 год. За «Интер» 37-летний бразилец выступал с 2015 по 2017 год.

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