Предполагаемая любовница Мамаева назвала сумму, за которую готова рассказать о связи с ним

Ирен Гарсия, предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, назвала сумму, за которую готова рассказать о связи с футболистом.
«Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят. Но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне бы не хотелось погружаться так глубоко за бесплатно. Если речь о ТВ, мы не принимаем предложения ниже € 15 тыс., интервью по телефону — € 10 тыс.», — цитирует Ирен «РБ-Спорт».
Напомним, 2 марта Алана Мамаева, жена футболиста, заявила, что уличила мужа в измене. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова». Впоследствии адвокат Ирен сообщила о намерении подать в суд на Алану, поскольку та угрожала девушке убийством.
На следующий день, 3 марта, появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что жена футболиста могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо».
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