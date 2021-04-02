Президент РФС провел встречу с футбольными болельщиками

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков встретился в Доме футбола с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов, сообщает пресс-служба организации. Участие в заседании приняли также представители профессиональных лиг.



Во время встречи участники обсудили концепцию взаимодействия с болельщиками, способы снижения количества правонарушений на стадионе и выстраивание коммуникации между болельщиками различных команд, а также формирование сообщества болельщиков сборной России.



Также представители РФС предложили создать Лигу фанатов и проводить конкурс перфомансов среди болельщиков. Участники рассмотрели возможность внедрения программы лояльности для любителей футбола от партнеров РФС.



Кроме того, была представлена система грантов для лучших социальных проектов по популяризации детского футбола, сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона и другим номинациям, организованных болельщиками.

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