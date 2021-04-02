Бруну Фернандеш назвал бывших футболистов «МЮ», с которыми хотел бы сыграть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос болельщика о том, с кем из бывших футболистов «красных дьяволов» он хотел бы сыграть.
«Роналду, Уэйн Руни или Кантона», — написал Фернандеш в своём «твиттере».
Один из подписчиков попросил Бруну назвать лучший момент за время его выступлений в составе «МЮ». Португалец написал: «Он ещё впереди».
Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с прошлого года. В этом сезоне 26-летний португалец принял участие в 29 встречах английской Премьер-лиги. На его счету 16 голов (8 — с пенальти) и 10 результативных передач.
4 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проведёт матч АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». В турнирной таблице команда Уле-Гуннара Сульшера занимает второе место.
Видео гола Фернандеша в ворота «Манчестер Сити»
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