Вратарь «Баварии» заинтересовал дортмундскую «Боруссию». На него претендуют ещё два клуба

Вратарь мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг в своём «твиттере», главным претендентом на игрока является «Монако», также у него есть предложение от «Марселя». Помимо этого, 24-летним футболистом заинтересовалась дортмундская «Боруссия», принципиальный соперник мюнхенского клуба.
Нюбель перешёл в «Баварию» прошлым летом из «Шальке-04», за который выступал на протяжении пяти лет. В нынешнем сезоне голкипер провёл 1 «сухой» матч в Кубке Германии, а также принял участие в 2 встречах Лиги чемпионов, в которых пропустил 2 мяча. В Бундеслиге он не сыграл ни разу.
«Бавария», набрав 61 очко в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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