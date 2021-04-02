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Вратарь «Баварии» заинтересовал дортмундскую «Боруссию». На него претендуют ещё два клуба

Вратарь «Баварии» заинтересовал дортмундскую «Боруссию». На него претендуют ещё два клуба
Футбол / Германия 0
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг в своём «твиттере», главным претендентом на игрока является «Монако», также у него есть предложение от «Марселя». Помимо этого, 24-летним футболистом заинтересовалась дортмундская «Боруссия», принципиальный соперник мюнхенского клуба.

Нюбель перешёл в «Баварию» прошлым летом из «Шальке-04», за который выступал на протяжении пяти лет. В нынешнем сезоне голкипер провёл 1 «сухой» матч в Кубке Германии, а также принял участие в 2 встречах Лиги чемпионов, в которых пропустил 2 мяча. В Бундеслиге он не сыграл ни разу.

«Бавария», набрав 61 очко в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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