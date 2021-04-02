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Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации

Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Футбольный клуб «Амкар» прошёл процедуру регистрации, сообщает пресс-служба министерства спорта Прикамья. Новое юридическое лицо имеет статус Автономной некоммерческой организации и полное название «Амкар-Пермь». Президентом клуба стал Валерий Чупраков.

После получения официальной регистрации будет подана заявка на участие ФК «Амкар» в ПФЛ сезона-2021/2022. Сейчас идёт подготовка документов, которые должны быть направлены в лигу не позднее 30 апреля. После этого состоится процедура лицензирования.

В ближайшее время будет определен пул спонсоров и форматы сотрудничества, что позволит сформировать бюджет клуба на дебютный сезон в профессиональном футболе. Параллельно руководство клуба приступит к формированию состава клуба: подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов.

«Амкар» был основан в 1994 году. На профессиональном уровне выступал с 1995 года. В 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем. В Российской Премьер-Лиге выступал с 2004 до 2018 года.

«Амкар» может провести первый профессиональный матч в июле 2021 года
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