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Агент: Жоржиньо останется в «Челси», 100 процентов

Агент: Жоржиньо останется в «Челси», 100 процентов
Футбол / Англия 0

Жоау Сантос, агент полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо, прокомментировал слухи о возможном возвращении футболиста в «Наполи».

«У него двухлетний контракт с «Челси». Он думает о выступлении на чемпионате Европы, а затем — на чемпионате мира в Катаре. Он останется в «Челси», 100 процентов. Продление контракта? Мы обсудим это в ближайшие месяцы», — приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Жоржиньо стал футболистом «Челси» летом 2018 года, перейдя из «Наполи» за € 57 млн. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает натурализованного итальянца в € 45 млн. В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 20 матчах чемпионата Англии, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Видео гола Жоржиньо в ворота «Шеффилд Юнайтед»

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