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Широков: никогда в жизни не встал бы на колено. Может, Левников сам был рабовладельцем?

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Широков: никогда в жизни не встал бы на колено. Может, Левников сам был рабовладельцем?
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о решении своего коллеги Кирилла Левникова поддержать акцию Black Lives Matter, встав на колено перед матчем 1-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Сан-Марино.

«Может, Левников хочет подыграть иностранцам. Какое мы отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встаёт из-за этого. Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают — это нормально?» — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, ранее российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым отказалась встать на колено в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0).

В Госдуме отреагировали на решение судьи Левникова преклонить колено в поддержку BLM
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