Сандро Шварц: «Динамо» справится с ролью фаворита в матче с «Уфой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Ждём очень интенсивную игру. Понимаем, что «Уфа» хорошо обороняется. Нужно сыграть в максимально быстрый футбол. «Уфа» хороша, матч с «Локомотивом» это доказал.



Неоднократно слышал, что «Динамо» испытывало проблемы с набором очков в играх с командами, которые находятся внизу таблицы. Завтра нам важно будет владеть мячом. С тех пор, как я пришёл в «Динамо», мы достаточно хорошо играем с такими командами, создаём моменты. Считаю, что завтра мы справимся с ролью фаворитов», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Динамо» — «Уфа» состоится завтра, 3 апреля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.