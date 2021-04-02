Хамес Родригес: если бы не Анчелотти, я бы в «Эвертон» не перешёл

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес признался, что ранее был близок к переходу в мадридский «Атлетико», и рассказал, почему решил продолжить карьеру в АПЛ.

«Я был близок к переходу в «Атлетико». Я говорил с Диего Симеоне. Он сказал, что я могу стать очень важным игроком команды, но «Реал» меня не отпустил.

Флорентино Перес знал, что при Зидане я не буду много играть. Это был плохой год. Я хотел играть в «Эвертоне» и показать, на что я способен. Честно говоря, если бы не Анчелотти, я бы сюда не перешёл. Тот факт, что он работает с «Эвертоном», стал для меня решающим», — приводит слова Родригеса ESPN Colombia.

Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом текущего сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее Хамес играл за немецкую «Баварию», французский «Монако», португальский «Порту», аргентинский «Банфилд» и колумбийский «Энвигадо».

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