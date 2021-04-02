Хамес Родригес: если бы не Анчелотти, я бы в «Эвертон» не перешёл

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес признался, что ранее был близок к переходу в мадридский «Атлетико», и рассказал, почему решил продолжить карьеру в АПЛ.
«Я был близок к переходу в «Атлетико». Я говорил с Диего Симеоне. Он сказал, что я могу стать очень важным игроком команды, но «Реал» меня не отпустил.
Флорентино Перес знал, что при Зидане я не буду много играть. Это был плохой год. Я хотел играть в «Эвертоне» и показать, на что я способен. Честно говоря, если бы не Анчелотти, я бы сюда не перешёл. Тот факт, что он работает с «Эвертоном», стал для меня решающим», — приводит слова Родригеса ESPN Colombia.
Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом текущего сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее Хамес играл за немецкую «Баварию», французский «Монако», португальский «Порту», аргентинский «Банфилд» и колумбийский «Энвигадо».
Шикарный гол в девятку — в обзоре матча «Эвертон» — «Бёрнли»
- 2 апреля 2021
-
13:54
-
13:52
-
13:43
-
13:25
-
13:20
-
13:01
-
12:44
-
12:43
-
12:39
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:20
-
12:12
-
12:12
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:21
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:14
-
10:11
-
09:53
-
09:48
-
09:40
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
07:15
-
04:10
-
03:50