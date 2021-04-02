Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»

Немецкий тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса «Спутником V»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что прошёл вакцинацию от коронавируса.

«Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку «Спутник V», поэтому находился там в качестве зрителя. Но переводчик, который сидит рядом со мной, провёл хороший матч», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Завтра, 3 апреля, «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

«Динамо», набрав 39 очков в 23 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021