РФС выделит более 20 млн рублей на гранты для болельщиков

Российский футбольный союз выделит средства на гранты для болельщиков за социальные проекты. Об этом «Чемпионату» сообщили два не связанных друг с другом источника. Сумма составит около 20 млн рублей



Фанаты смогут побороться за гранты лучшим проектам в девяти номинациях: лучший проект социальной интеграции фан-клуба, лучший проект по популяризации детского футбола, лучший проект по популяризации женского футбола, лучший медийный проект фан-движения, лучший проект по организации волонтёрского движения, лучший проект по сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона, лучший проект по охране окружающей среды и защиты животных, лучший проект по укреплению межэтнического согласия, лучший проект по укреплению международного сотрудничества фан-движения.



РФС ждёт предложений от фанатов, чтобы доработать проект. Главный критерий отбора — наличие юридического лица.

Миллионы рублей на болельщиков. Новые инициативы нашего футбола Что задумали в РФС?