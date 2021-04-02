«Моя главная боль». Янбаев признался, что жалеет о переходе из «Локомотива» в «Краснодар»

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев, ныне выступающий за «Знамя», поделился воспоминаниями о переходе из стана «железнодорожников» в «Краснодар» в 2017 году.



«Это моя главная боль. Было так: летом 2017-го истекал контракт, а в ноябре на меня вышел «Краснодар». Звонил спортивный директор Зинин: «Давай к нам, мы тебя хотим». В конце месяца, перед отпуском, встретились с Хашигом (гендиректором «Краснодара». — Прим. «Чемпионата») — он всё подтвердил. Наступает январь — я не знаю, что делать. Снова звонит Зинин: «Мы готовы подписать предварительный контракт». Я позвонил в «Локомотив» и объяснил ситуацию. Сёмин ответил: «Янбаев летит на сборы, там поговорим».



Звоню Геркусу и говорю: «Илья Леонидович, у меня на руках хорошее предложение — не могу сказать, от кого. И контракт на два года. Что делать?» Он ответил: «Пока ничего не могу сказать, я сейчас за границей. Хочешь — подписывай. Ну, или поговорим на сборах». Я подумал: мне уже 33, «Краснодар» даёт контракт на два года, это реально неплохо. Плюс отец советовал: «Переходи-переходи». Ну, и я набрал Зинину — после этого мы встретились в Москве, и я всё подписал. А через пару дней полетел на сборы с «Локомотивом». Там ко мне подошёл Геркус — хотел обсудить контракт. Но разговаривать уже не было смысла, я начал отнекиваться: «Я подумаю, пока не знаю». А через пару дней они узнали, что я уже договорился с «Краснодаром», и вопрос был закрыт.



Помню, вылетал в Краснодар из Внуково, а там рядом база «Локомотива», дом… Первая мысль: куда я лечу? Зачем? В «Локомотиве» столько лет провёл — это реально была семья. В «Краснодаре» у меня сразу не пошло. Потом еще Зинина убрали, который меня приводил, и я окончательно осел. К клубу-то ноль претензий. Я сам совершил ошибку — надо было оставаться, «Локомотив» же собирался предложить контракт. Тогда как раз Гарик Денисов продлился, дальше должен был я…» — цитирует Янбаева Sport24.

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