Семак: смогли посмотреть на резерв, на ребят из «Зенита-2». Это пища для размышлений

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о спаррингах состава с молодёжными командами перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Мы смогли посмотреть на резерв, на ребят из «Зенита-2», которые с нами тренировались, на тех, кого мы хотим использовать в будущем, посмотреть на перспективных игроков из молодёжной команды, которые сейчас играют или только будут в нее приглашены. Для нас это пища для размышлений в стратегическом развитии клуба. Что касается главной команды, то так мы смогли поддержать игровой тонус — это были обычные тренировочные занятия. Ничего сверхъестественного в них, на мой взгляд, нет», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй. «Химки» (35) — на девятом месте в турнирной таблице.

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