Семак: смогли посмотреть на резерв, на ребят из «Зенита-2». Это пища для размышлений

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о спаррингах состава с молодёжными командами перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Мы смогли посмотреть на резерв, на ребят из «Зенита-2», которые с нами тренировались, на тех, кого мы хотим использовать в будущем, посмотреть на перспективных игроков из молодёжной команды, которые сейчас играют или только будут в нее приглашены. Для нас это пища для размышлений в стратегическом развитии клуба. Что касается главной команды, то так мы смогли поддержать игровой тонус — это были обычные тренировочные занятия. Ничего сверхъестественного в них, на мой взгляд, нет», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй. «Химки» (35) — на девятом месте в турнирной таблице.
- 2 апреля 2021
-
13:54
-
13:52
-
13:43
-
13:25
-
13:20
-
13:01
-
12:44
-
12:43
-
12:39
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:20
-
12:12
-
12:12
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:21
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:14
-
10:11
-
09:53
-
09:48
-
09:40
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
07:15
-
04:10
-
03:50