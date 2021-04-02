Защитник «Лидса» — о тренировках Марсело Бьельсы: поначалу я был шокирован

Защитник «Лидс Юнайтед» Диего Льоренте поделился впечатлениями от работы с главным тренером Марсело Бьельсой.
«Если честно, люди говорили со мной о Бьельсе. Но пока не начнёшь у него играть, не поймёшь, насколько он отличается от всех в плане тренировок. Поначалу я был шокирован, так как его методы тренировок отличаются от других. Есть отдельные упражнения, которые часто повторяются. Мы отрабатываем движение без мяча, поддержку свободных игроков и помощь одноклубникам. Есть очень много деталей.
Такие методы поражают, когда привык к обычным тренировкам. Но когда выполняешь эти упражнения и потом видишь, что в матче такие ситуации повторяются по 10-20 раз, то понимаешь. зачем всё было сделано», — приводит слова Льоренте The Guardian.
Видеообзор матча «Фулхэм» — «Лидс Юнайтед»
- 2 апреля 2021
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